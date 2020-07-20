Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Harran Üniversitesinin Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölgeye itfaiye, TOMA ve Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Etiketler: şanlıurfa orman yangını arazözSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:23
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