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Malatya'da kargo araçlarından 8,5 ton kaçak tütün çıktı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da jandarma ekipleri, bir kargo firmasına ait iki araçta 8 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde şüphe üzerine bir kargo firmasına ait iki kamyonette arama yaptı.
Ekipler, araçlarda 8 ton 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: malatya kargo firması kaçak tütünSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:48
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