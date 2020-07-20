Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.
Yangın bölgesinin yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirildi. Kemel köyünün dış kısmında kalan bazı yapıların da riskte olduğu, alevlere yakın bölgede köylülerin hayvanlarının bulunduğu öğrenildi.
Çanakkale'de Kemalköy yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Detayları @trthaber muhabiri Altuğ Acer aktardı. pic.twitter.com/suMvRTITHi— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 20, 2020
Yangına 1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 130 söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın devam ediyor.
Etiketler: son dakika Kemel çanakkaleSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:11
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