Yangın bölgesinin yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirildi. Kemel köyünün dış kısmında kalan bazı yapıların da riskte olduğu, alevlere yakın bölgede köylülerin hayvanlarının bulunduğu öğrenildi.

Çanakkale'de Kemalköy yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Detayları @trthaber muhabiri Altuğ Acer aktardı. pic.twitter.com/suMvRTITHi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 20, 2020

Yangına 1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 130 söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın devam ediyor.