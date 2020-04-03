Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Trafiğin ortasında kalan yavru köpeğin hayatını kurtardı
Adıyaman’da yoğun trafiğin arasında kalan yavru köpeğe duyarlı bir vatandaş yardım etti. Yavru köpek, yolun karşısında bekleyen annesine kavuşturuldu.
Adıyaman'da yavru bir köpek kavşakta akıcı trafiğin olduğu bulvarın orta kısmına kadar ilerledi. Arkasından gelen anne köpek yavrusuna araçlar nedeniyle yaklaşamadı. Çaresiz bir şekilde yavrusunu izleyen anne köpek, yavrusunu trafikten kurtaramadı.
Durumu fark eden Yalçın Dağ isimli vatandaş otomobilden inip yavru köpeği trafikten alarak kaldırıma götürdü. Vatandaşın duyarlı davranışını görüntüleyen bir kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı.
Etiketler: yavru köpek trafik AdıyamanSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 14:30
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