Adıyaman'da yavru bir köpek kavşakta akıcı trafiğin olduğu bulvarın orta kısmına kadar ilerledi. Arkasından gelen anne köpek yavrusuna araçlar nedeniyle yaklaşamadı. Çaresiz bir şekilde yavrusunu izleyen anne köpek, yavrusunu trafikten kurtaramadı.

Durumu fark eden Yalçın Dağ isimli vatandaş otomobilden inip yavru köpeği trafikten alarak kaldırıma götürdü. Vatandaşın duyarlı davranışını görüntüleyen bir kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı.