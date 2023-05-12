Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.05.2023 10:24

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 10 bin TL para cezası kesildi

İstanbul'da otoyolda tehlikeli otomobil kullanan araç sürücüsüne 10 bin 30 lira para cezası verildi.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 10 bin TL para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüyle ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Ekiplerce yakalanan sürücü H.K'ye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca "makas atmak", "emniyet şeridi ihlali", "yakın takip" ve "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" suçlarından 10 bin 30 lira ceza kesildi.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Trabzon'da ana su hattı patladı: 16 mahallenin suyu kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
"Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
11:52
Fransa'da soygun girişimini engellemeye çalışan restoran çalışanı öldü
11:50
Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü
11:48
Sanayi bünyesindeki sektörlerden ihracat rekoru
11:45
İran'da 6,5 yıl hapse mahkum edilen Fransa-İrlanda vatandaşı serbest bırakıldı
11:43
Erdoğan, seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile bitirecek
Şanlıurfa'da depremlerde ağır hasar gören 63 okulun yerine yenileri yapılacak
Şanlıurfa'da depremlerde ağır hasar gören 63 okulun yerine yenileri yapılacak
FOTO FOKUS
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ