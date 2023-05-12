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Türkiye
AA 12.05.2023 10:17

Evlerinin yolu asfaltlanan engelli kardeşlerin hayatı kolaylaştı

Kastamonu'da yaşayan zihinsel engelli Satiye ile Niyazi Dikel kardeşlerin evleri dik bir yamaçta. Rahatsızlıkları nedeniyle sık sık hastaneye gidiyorlar ama ambulans evlerine kadar çıkamıyordu. Kardeşlerin, evlerinin ana yolla bağlantısının asfaltlanmasıyla hayatları kolaylaştı.

Evlerinin yolu asfaltlanan engelli kardeşlerin hayatı kolaylaştı
[Fotograf: AA]

İnebolu ilçesine bağlı Hamit köyü Erikpınarı Mahallesi'nde ağabeylerine ait evde anneleri Saniye Dikel ile yaşayan doğuştan engelli kardeşler, rahatsızlıkları nedeniyle sık sık hastaneye gidiyor.

Bölgede evin bulunduğu yerle grup yolu arasındaki yaklaşık 500 metrelik stabilize yolda yağışlar ve ardından oluşan çamurun, engellilerin ulaşımını zorlaştırması nedeniyle anne Saniye Dikel, Köy Muhtarı Veli Kömüşçü'den yardım istedi.

Kömüşçü de ihtiyaç olduğunda ambulans ve araçların çıkamadığı yoldaki sorunu İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi'ye bildirdi. Durumun Kastamonu Valisi Avni Çakır'a iletilmesinin ardından mahalle yolunun asfaltlanmasına karar verildi.

Hamit, Gökçevre ve İkiyaka köyleri grup yolunda çalışma yapan özel idare ekipleri, grup yolu ile Dikel ailesinin evlerinin arasındaki 500 metrelik bölüme asfalt döktü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Anne Saniye Dikel, 45 yıldır Hamit köyünde yaşadığını söyledi.

Eşinin İstanbul'da çalıştığını belirten Dikel, "7 çocuğum var, 2'si engelli. Engelli çocuklarımla köyde yaşıyorum, bakımıma muhtaçlar" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Ambulans çıkamıyordu, sırtımızda götürmek zorunda kalıyorduk"

Evlerinin dik bir yamaçta bulunduğunu anlatan Dikel, "Daha önce çocukları bir yere götürüp getiremiyorduk. Yollar çamur ve dikti. Çarşıdan geldiğimizde dolmuş eve çıkamadığı için eski yolun olduğu yerde bırakıyorlardı. Çocuklar hastalandığında ambulans çıkamıyordu, sırtımızda götürmek zorunda kalıyorduk. Daha önce Niyazi'nin ayağı kırıldı. Aşağıya kadar sırtımızda taşımak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Yolları yapıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Dikel, "Sağ olsunlar, yolumuzu yaptılar. Şimdi yolumuz yapıldı ambulanslar, arabalar evin önüne kadar geliyor. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Muhtar Kömüşçü de engelli kardeşlerin evinin yolunun yapılması nedeniyle çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Toprak bir yoldu. Yolu çok rampa olduğu için yağışlı havada ambulansın çıkma imanı yoktu. Engelli kardeşlerimizin hastalandığında ambulansın rahatça gelmesi için İnebolu Özel idare Müdürü, Kaymakamımıza talepte bulunduk. Sağ olsun, onlar da Valimizle irtibata geçti. Kısa sürede engelli kardeşlerimizin yolu yapıldı. Artık engelli kardeşlerimiz evlerinin önüne çıkıp rahatça dolaşabiliyor."

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