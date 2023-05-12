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Türkiye
İHA 12.05.2023 09:36

TOKİ konutları Vanlıların yaşam alanı oldu

Van'da 12 yıl önce meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından bir yılda inşa edilen 17 bin 489 konut Vanlıların yaşam alanı oldu.

TOKİ konutları Vanlıların yaşam alanı oldu
[Fotograf: İHA]

Van'da 2011 yılında meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar görenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 17 bin 489 konut inşa edildi. Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri ile Erciş'te inşa edilen konutlar, bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edildi. Özellikle Van’ın turizm ilçesi olan Edremit’te inşa edilen konutlar, konumları itibariyle büyük ilgi çekiyor. 

TOKİ konutları Vanlıların yaşam alanı oldu

“Depremin izleri kısa sürede silindi”

Erenkent Mahalle Muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl, meydana gelen depremin ardından konutların hızlı bir şekilde inşa edilerek kısa sürede kendilerine teslim edildiğini belirtti. Bölgenin sosyal yaşam alanın geniş olduğunu ifade eden Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatın ardından deprem izinin kısa zamanda silindiğini söyledi.

TOKİ konutları Vanlıların yaşam alanı oldu

“Düşük taksitle ev sahibi olduk”

Deprem sonrası hiç zorluk yaşamadan kısa sürede ev sahibi olduklarını dile getiren TOKİ sakinlerinden Mehmet Hanifi Aydoğan ise “Şu an ödediğimiz taksitler bir sigara parasıdır. Allah razı olsun. O olmasaydı milletimiz perişan olacaktı.” dedi.

TOKİ konutları Vanlıların yaşam alanı oldu

“Şimdilerde TOKİ lüks bir şehre benziyor”

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Van’a gelerek yaralarını sardığını ifade eden bir diğer TOKİ sakini Şemsettin Ersayar da, “TOKİ’ler bir yılda yapılarak faaliyete geçti. Şimdilerde TOKİ lüks bir şehre benziyor. TOKİ’nin marketi, kahvesi, kasabı, yolu, otobüsü, camisi, okulu, bağı ve bahçesi var. TOKİ demek bir hayaldir.” diye konuştu.  

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