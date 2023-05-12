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Türkiye
TRT Haber 12.05.2023 09:16

Seçim günü hava nasıl olacak?

14 Mayıs Pazar günü Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Seçim günü hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

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Etkisini sürdüren yağışlı sistem pazar günü yurdu büyük oranda terk ederek Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de yerel olmak üzere etkili olacak.

Yurdun kalan kesimlerinde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Pazar günü beklenen en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 23, Samsun'da 19, İstanbul'da 21, İzmir'de 24, Adana'da 29, Diyarbakır'da 25 derece civarında olacak. 

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