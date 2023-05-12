Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.05.2023 10:26

Trabzon'da ana su hattı patladı: 16 mahallenin suyu kesildi

Trabzon'un Arsin ilçesinde ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası 16 mahallede su kesintisi yaşandı.

Trabzon'da ana su hattı patladı: 16 mahallenin suyu kesildi
[Fotoğraf: Getty]

İlçenin Yeniköy Mahallesi Hoşamenge mevkisinden geçen ana su hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Hattın patlayan bölümünden fışkıran su, asfaltı delerek metrelerce yükseldi.

Belediye ekipleri, bölgedeki sorunu gidermek için çalışma yapıyor.

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, en işlek caddeden geçen ana isale hattının patladığını söyledi.

Gürsoy, ihbar üzerine ekiplerin müdahalede bulunduğunu belirterek, "Ana isale hattının patlaması nedeniyle ilçede birçok mahalleye su veremiyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor, en kısa zamanda mahallelerimize yeniden su vereceğiz." dedi.

Gürsoy, Kuzguncuk, Yeşilyalı, Nuroğlu, Şenkaya, Yalı, Yeşiltepe, Yeşilce, Cudibey, Cumhuriyet, Fatih, Güzelyalı, Gölcük, Dilek, Çubuklu ve Yeni mahallelerinin bir kısmına saat 20.00'a kadar su verilemeyeceğini kaydetti.

ETİKETLER
Trabzon Su Kesintisi
Sıradaki Haber
Evlerinin yolu asfaltlanan engelli kardeşlerin hayatı kolaylaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
"Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
11:52
Fransa'da soygun girişimini engellemeye çalışan restoran çalışanı öldü
11:50
Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü
11:48
Sanayi bünyesindeki sektörlerden ihracat rekoru
11:45
İran'da 6,5 yıl hapse mahkum edilen Fransa-İrlanda vatandaşı serbest bırakıldı
11:43
Erdoğan, seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile bitirecek
Şanlıurfa'da depremlerde ağır hasar gören 63 okulun yerine yenileri yapılacak
Şanlıurfa'da depremlerde ağır hasar gören 63 okulun yerine yenileri yapılacak
FOTO FOKUS
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ