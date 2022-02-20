İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir otomobil sürücüsü, Şile Otoyolu yan yolu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde drift yaptı.

Yolda bir süre drift yapan otomobil, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ehliyetine el konuldu

Görüntüleri inceleyen ekipler, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti. B.O. olduğu belirlenen sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü B.O.'ya 9 bin 125 lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Trafiği yavaşlatan sürücülerede ceza kesildi

Ayrıca trafiği yavaşlattığı tespit edilen 3 otomobile de para cezası uygulandı.

Sürücü B.O.'ya ''Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'' maddesinden adli işlem yapıldı.