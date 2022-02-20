Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trafiği kesip drift yapan sürücü yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da caddeyi kapatan otomobil sürücüsü drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ehliyetine geçici olarak el konulan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesildi.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir otomobil sürücüsü, Şile Otoyolu yan yolu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde drift yaptı.
Yolda bir süre drift yapan otomobil, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ehliyetine el konuldu
Görüntüleri inceleyen ekipler, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti. B.O. olduğu belirlenen sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü B.O.'ya 9 bin 125 lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.
Trafiği yavaşlatan sürücülerede ceza kesildi
Ayrıca trafiği yavaşlattığı tespit edilen 3 otomobile de para cezası uygulandı.
Sürücü B.O.'ya ''Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'' maddesinden adli işlem yapıldı.
Etiketler: Drift İstanbul Trafik Trafik Kazası
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