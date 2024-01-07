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Türkiye
DHA 07.01.2024 09:11

Trabzon'da otomobil şarampole devrilip ters durdu: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrilip ters döndü. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Trabzon'da otomobil şarampole devrilip ters durdu: 1 ölü, 1 yaralı

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Muratlı Mahallesi'nde Önder Küçük yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Taklalar atan otomobil ters dururken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan Asiye Küçük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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