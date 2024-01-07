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Türkiye
İHA 07.01.2024 04:32

Ataşehir'de metruk binada yangın

Ataşehir'de metruk binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev topuna döndü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Ataşehir'de metruk binada yangın

İddiaya göre, madde bağımlısı şahısların kaldığı metruk binada bilinmeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı.

Çıkan alevler kısa sürede metruk binanın çatısına sirayet etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan binayı kısa sürede söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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