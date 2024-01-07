İzmir'de polis aracı şarampole devrildi: 1'i ağır 3 polis yaralı

Balatçık Mahallesi Anadolu Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, yolun sağında bulunan arsaya uçtu.

Kazada, polislerden M.A., V.G. ve V.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden V.Ç.'nin durumunun ağır, diğer 2'sinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.