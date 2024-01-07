Az Bulutlu 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 07.01.2024 04:02

İzmir'de polis aracı şarampole devrildi: 1'i ağır 3 polis yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ekip otosunun yol kenarındaki arsaya devrilip, ters durduğu kazada 1'i ağır 3 polis yaralandı.

İzmir'de polis aracı şarampole devrildi: 1'i ağır 3 polis yaralı

Balatçık Mahallesi Anadolu Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, yolun sağında bulunan arsaya uçtu.

Kazada, polislerden M.A., V.G. ve V.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden V.Ç.'nin durumunun ağır, diğer 2'sinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası Polis
Sıradaki Haber
Karabük'te 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:45
Karabük'te 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
03:31
Çanakkale açıklarında arızalanan gemi demirletildi
02:53
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 Filistinli öldürüldü
02:44
Anadolu Otoyolu'nda tır şarampole devrildi
02:09
Kayseri'de yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
01:37
THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
FOTO FOKUS
TRT EBA yayına tek kanaldan devam edecek
TRT EBA yayına tek kanaldan devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ