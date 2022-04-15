Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Trabzon'da heyelan tehlikesi: 5 ev boşaltıldı
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon’un Araklı ilçesinde heyelan meydana geldi. 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Çamlıktepe Mahallesi'nde kar sularının erimesi ve sağanak sonucu bazı yerlerde heyelan ve çökmeler meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine bölgeye Araklı Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu 5 ev heyelan riskine karşı tahliye edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca ve Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi de bölgede incelemelerde bulundu.
Son Haberler
- 11:16
- 11:16
- 11:07
- 10:56
- 10:51
Sıradaki Haber
Niğde'de 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz