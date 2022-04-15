Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
6 ilde terör soruşturması: 105 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır merkezli 6 ilde başlatılan terör soruşturmasında 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Diyarbakır merkezli Mardin, Batman, Şanlıurfa, Bitlis ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Diyarbakır Son Dakika
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