İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçuyla ilgili 5 operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle 52 adrese gerçekleştirilen operasyonda 230'u Afganistan, 195'i Pakistan uyruklu toplam 425 düzensiz göçmen yakalandı.

[Fotoğraf: DHA]

Düzensiz göçmenlere yer temin eden 8 kişiye toplam 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]