Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 52 adrese operasyon: 425 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da 52 adrese düzenlenen operasyonda 425 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçuyla ilgili 5 operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle 52 adrese gerçekleştirilen operasyonda 230'u Afganistan, 195'i Pakistan uyruklu toplam 425 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: DHA]
Düzensiz göçmenlere yer temin eden 8 kişiye toplam 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası uygulandı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Düzensiz Göçmenler
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