Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 03:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı
Adana'da iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde E.U, oğluna küfrettiğini ileri sürdüğü komşusu A.İ.S. ile tartıştı.
Bu sırada E.U, A.İ.S'yi bıçakla karnından yaraladı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler tarafından evinde gözaltına alınan şüpheli E.U, polis merkezine götürüldü.
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