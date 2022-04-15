Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde panelvan ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden N.Ç. yönetimindeki panelvan ile T.Y. idaresindeki tır, İzmit kesimi Korutepe Tüneli çıkışında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Panelvanda sıkışan yolcu Berzat Aslan, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan sürücü N.Y. ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Ankara Bolu İstanbul Trafik Trafik Kazası
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