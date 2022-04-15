Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da dönen salıncak arızalandı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir eğlence merkezinde dönen salıncak arızalandı. Salıncakta bulunan iki kişi hafif yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde eğlence merkezindeki dönen salıncakta henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken görevliler dönen salıncağa giden elektrik akımını kesti.
Salıncakta bulunanlardan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Dönen salıncaktaki teknik arıza anı kameraya yansıdı.
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