Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Kırıkhan İlçe Jandarma ekipleri, Gaziantep'ten Hatay’a uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobili Güzelce Mahallesi’nde durdurdu.
Aramada, direksiyon kutusu altına gizlenmiş 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E., A.D. ve M.B. tutuklandı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu Narkotik Polis
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