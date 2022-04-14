Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de iş yerinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye'de bir giyim mağazasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm iş yerini kapladı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.
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