Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da elektrikli ısıtıcı patladı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Aksaray'da bir apartmanın giriş katındaki evde yaşayan Nuriye S. elektrikli ısıtıcının fişini takarak uyudu.
Bir süre sonra patlayan ısıtıcı, altındaki çamaşır makinesinin de tutuşmasına neden oldu.
Çıkan yoğun duman üzerine kapıyı kırarak eve giren komşular, yangını söndürdü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Nuriye S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
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