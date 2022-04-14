Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeğin saldırısına uğrayan kadın öğretmen yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın öğretmen yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.
Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde duran köpek, Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulunda öğretmen olduğu belirtilen N.Ö'ye saldırdı.
N.Ö'nün yakınları ve köpeğin sahibi M.T, kadının ayağını ısıran köpeği güçlükle uzaklaştırdı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö, tedavi altına alındı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince barınağa götürülen köpeğin sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 14 bin 982 liralık para cezası tutanağı düzenlendi.
Etiketler: Köpek Sokak Hayvanları
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