Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "evde işleri kim yapıyor?" sorusunun cevabını araştırdı.

Ortaya çıkan tablo bölgeler arasındaki görev paylaşımının farkını ortaya koydu.

Erkeklerin sorumluluk oranları bölgelere göre değişse de evin iş yükü genelde kadınların omuzlarında.

Ege, erkeklerin en çok sorumluluk aldığı bölge

TÜİK verilerine göre erkeklerin ev işlerinde sorumluluk yüklenme oranları bölgeden bölgeye büyük bir değişiklik gösteriyor. Araştırmalara göre erkeklerin ev işlerinde en çok sorumluluk aldığı bölgenin Ege Bölgesi olduğu görülüyor.

O bölgede yaşayan bir kişi, "Aklınıza gelebilecek her işi yapıyorum. Zaten ailem de o şekilde yetiştirdi" dedi.

Güneydoğu'da iş kadınların sırtında

Güneydoğu Anadolu'da yaşayan erkekler listenin en alt sıralarında yer aldı. Sadece yüzde 4,4'ü yemek yapıyor ve yüzde 4,2'si ev temizliğine katılıyor.

"Evet TÜİK doğru söylüyor. Genel olarak ev halkına yardımcı olmuyoruz. Sadece eve gidiyoruz ve yemek yiyoruz."

"Ev, hanımın işidir. Kadın çocuğuna, evine bakacak. Erkek ise dışarıdaki işine bakacak. Bizim kültürümüze göre böyledir."

TÜİK verilerine itiraz edenler de var

"Güneydoğu'da ben dahil olmak üzere eşlerimize, kadınlarımıza değer veren insanlarız. Evde bütün işleri birlikte yaparız. Gerekirse çamaşırı bulaşığı beraber yıkarız. Ya da tek başımıza yıkarız."

Erkekler çay servisini seviyor

İstatistiklere göre çay servisi yapan erkeklerin çoğu İstanbul ve Karadeniz'de. İstanbullu erkeklerin yüzde 16,9'u Karadenizli erkeklerin ise yüzde 15'i eşlerine çay servisi yapıyor.

"Çay Karadeniz'de yetiştiği için bu durum normal aslında. İstanbul'da da çok fazla Karadenizli var. Ben ne yemek yapabilirim ne de çamaşır yıkayabilirim. Ancak çok güzel çay yaparım."

İstanbullu erkekler ütüye yardım ediyor

İstanbullu erkekler diğer bölgelerdeki hemcinslerine göre daha fazla ütü yapıyor.

"Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Babamı, kardeşlerimi ütü yaparken hiç görmedim. Genelde kadınların yaptığı bir iş."

Türkiye genelinde erkeklerin sorumluluk yüklendiği alan ise büyük ölçüde tadilat işleri.

"Erkekler bu işi daha çok ele almak istiyorlar. Tamir işleri genelde bende oluyor."

Haber: Mahinur Ünal

Kamera: Ahmet Bağış