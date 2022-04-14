Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hayvan otlatırken buldukları cisim patladı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın İdil ilçesinde hayvan otlatırken buldukları cismin patlaması sonucu 2 kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Mağara köyü kırsalında çobanlık yapan Sercan E. ve Murat E. hayvanlarını otlattıkları esnada bir cisim buldu.
Cismi kurcalarken patlama meydana gelmesi sonucu iki kardeş de ağır yaralandı.
Patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralı iki kardeş, İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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