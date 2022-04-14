Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kamyon iki midibüse çarptı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de bir kamyon arıza nedeniyle park eden ve ona yardım etmek için duran midibüse çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.T'nin kullandığı narenciye işçilerini taşıyan midibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gözne mevkisinde arızalanınca, sürücü aracını yol kenarına çekti.
Sürücüye yardım etmek isteyen İ.H. de midibüsünü arızalanan aracın arkasına park etti.
Park halindeki iki midibüse çarptı
Otoyolda aynı istikamette ilerleyen Ş.G. yönetimindeki Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne ait kamyon, iki midibüse de çarptı.
Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile 4 işçi, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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