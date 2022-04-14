Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.36'da Antalya'nın Kaş ilçesinin 90,42 kilometre açığında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Etiketler: Antalya Deprem Akdeniz Bölgesi
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