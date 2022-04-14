Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan, İç Anadolu'yu Akdeniz'e kesintisiz bağlayacak "Eyiste Viyadüğü"nün, 6 Kasım'da hizmete açılması öngörülüyor.

Söz konusu viyadüğün tamamlanmasıyla güzergah 4 bin 400 metre, seyahat süresi de 9 dakika kısalacak.

Türkiye'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip

Konya-Karaman ayrımı-Belören-Hadim Devlet Yolu üzerindeki Eyiste Viyadüğü, "Türkiye'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip ve en uzun dengeli konsol köprüsü" olma özelliğini taşıyor.

Ulaşımdaki konforu artıracak proje kapsamında, 1372 metre uzunluğunda, 27 metre genişliğinde, 9 açıklıklı dengeli konsol tipinde çift viyadük bulunuyor.

Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları kapsamında, kenar ve orta ayaklarda temel, elevasyon imalatları ile sol eksende üstyapı imalatları tamamlandı. Sağ eksende ise yüzde 71,96 gerçekleşme sağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın incelemelerde bulunacağı Eyiste Viyadüğü'nün, geriye kalan 520 metre üstyapı imalatının da yıl içinde tamamlanması ve 6 Kasım'da trafiğe açılması planlanıyor.