Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 10 metre çapında obruk oluştu
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Karatay ilçesinde 10 metre çapında ve yaklaşık 40 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.
Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşayan bir çiftçi, çalışmak için tarlasına gittiğinde obrukla karşılaştı.
Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu.
AFAD ekipleri obruğun 10 metre çapında ve yaklaşık 40 metre derinliğinde olduğunu tespit etti.
Bölgede obruklar daha çok Karapınar ilçesinde görülüyordu.
Etiketler: Tarım Üretimi
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