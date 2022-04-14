Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da AVM'de yangın paniği
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir alışveriş merkezinin bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Haraparası Mahallesi İzzet Güçlü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alışveriş merkezinden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Alışveriş merkezinin bacasında hasar oluştu.
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