Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 99 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te, yurda yasa dışı yollarla giren 99 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı.
Bitlis'te jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Kontrol noktalarında 13-14 Nisan'da yapılan yol uygulamasında, şehirlerarası yolcu otobüsünde 4, kamyonette 7, minibüste 43, otomobilde 2 ve 43 de yaya olmak üzere 99 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenlerin üst aramalarında 2 sahte pasaport ve 2 sahte geçici koruma belgesi bulundu.
6 organizatör ile şehirlerarası taşımacılık yapan firma hakkında da adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Bitlis Düzensiz Göçmenler
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