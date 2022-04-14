Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde bir dere yatağında 97 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda soktukları tespit edilen iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükdibekdere Mahallesi Sarıçay mevkisinde yaptıkları kontrolde, Afganistan, Bangladeş, Suriye ve Irak uyruklu 97 göçmeni bir dere yatağında yakaladı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Yapılan araştırmada, göçmenleri iki minibüsle R.K. ve R.Ş'nin getirdiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Aksaray'da elektrikli ısıtıcı patladı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz