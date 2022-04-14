Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de trafik kazası: 7 düzensiz göçmen yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 düzensiz göçmen yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Düzensiz göçmenleri taşıyan K.T. yönetimindeki hafif ticari araç ile M.D. idaresindeki hafif ticari araç Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında çarpıştı.
Araçlardan biri devrildi
Düzensiz göçmenlerin bulunduğu araç çarpışmanın etkisiyle devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 düzensiz göçmen, Edirne Sultan 1. Murat Devlet ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Trafik Kazası
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