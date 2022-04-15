Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Vahap Bayram K. idaresindeki otomobil, Osman Kaya Bulvarı Üzümlü Kavşağı’nda, Özkan K. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İlçedeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası Trafik
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