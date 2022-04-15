Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Sivas'ın Divriği ilçesinde pamuk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
N.M. (34) yönetimindeki 07 BJ 099 plakalı pamuk yüklü kamyon, Sivas-Divriği kara yolu Purunsur Mahallesi mevkiinde devrildi.
Kazada kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.
N.M'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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