Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.

Aracın dorsesinde 6 milyon 600 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.