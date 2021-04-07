Koronavirüsün en fazla cenaze, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit eden ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği kentte, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 80’inin aşılanması tamamlandı. Aşılanan bu yaş grubundaki vaka sayılarında ise azalma olduğu gözlendi.

Toplumun korunması ve bağışıklık için aşı önemli

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, aşılamanın önemine dikkat çekti:

"Öncelikle 210 bin civarında aşılanması gereken vatandaşımız var. Aşılanması gereken epey bir insanımız var. Aşı sırası gelen herkesin ivedilikle aşısını yaptırmasını bekliyoruz. Aşı randevularımız hem Sinovac hem de Biontech için açık. Vatandaşlarımız her iki aşıyı da tercih edebilirler.

İnsanların hızlıca aşılanmasına bu toplumun ihtiyacı var. Lütfen herkes sırası geldiğinde hızlıca aşısını yaptırsın ki toplumun korunması ve bağışıklığını sağlayabilelim. Trabzon’da 65 yaş üstü kişilerin yüzde 80’inin üstünde aşılamasını yaptık, hastaneye düşen bu yaş grubundaki vakalarımız oldukça azaldı. Aşının etkinliği bu anlamda oldukça fazla.”