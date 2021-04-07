Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 141, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 77 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 653 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.