Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 218 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA ]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 218 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 141, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 77 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 653 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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