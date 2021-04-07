Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) kentteki yayılımını engellemek için çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyor.

Ekipler, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki yüzlerce kameradan cadde, sokak ve meydanları anlık olarak izliyor.

Sahadaki polis ekiplerine bildiriliyor

Maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen vatandaşlar, haber merkezi görevlilerince sahada bulunan polis ekiplerine bildiriyor.

Kısa süre içinde bu vatandaşlara ulaşan ekipler, onlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Vatandaş ve işletmecilere yönelik gerçekleştirilen uygulamaların süreceği öğrenildi.