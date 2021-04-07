Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 07:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da şantiye alanını yol sanan sürücü, otomobiliyle 4 metre yüksekten Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyesine düştü. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı, 1 kişi de olay yerinden kaçtı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde, gece saatlerinde, bir otomobilin sürücüsü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı kavşağında yolun devam ettiğini zannederek Büyükşehir Belediyesi Yol İşler Müdürlüğü'nün şantiyesine girdi.
Beton bariyerlere çarpan otomobil, yolun 4 metre aşağısında iş makinelerinin park edildiği alana devrildi.
[Fotoğraf: DHA]
1 kişi yaralandı, 1 kişi olay yerinden kaçtı
Kazada, otomobildeki 1 kişi kaçarken, üzerinden kimlik çıkmayan 1 kişi de yaralandı.
Şantiye görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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