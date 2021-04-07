Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 02:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sigara ve çikolata çaldılar, cami bahçesine gömdüler
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, iki kişi girdikleri iş yerinden sigara ve çikolata çaldı. Zanlılar daha sonra çaldıklarını cami bahçesine gömdü. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Doğan Mahallesi'nde bir iş yerine giren hırsızlar, bir miktar sigara ve çikolatayı alarak kaçtı.
Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalınan sigaraların bir kısmını sattığı belirlenen B.K. ve M.T. ile sigaraları satın alan G.Y'yi gözaltına aldı.
Mahalledeki caminin bahçesine gömdüler
Zanlıların ifadelerinden yola çıkan ekipler, sigara ve çikolataların bir kısmını ise mahalle camisinin bahçesine gömülü halde buldu.
Şüphelilerden G.Y, jandarmadaki ifadesinin ardından, B.K. ile M.T. ise sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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