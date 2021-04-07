Karar duruşması, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanık Şevin Alaca, Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, uzaktan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Alaca'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık hakkında isnat edilen suça ilişkin delillerin toplanmış olması, tutuklamanın bir tedbir oluşu, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olması dikkate alınarak Alaca'nın tahliyesine karar verdi.

