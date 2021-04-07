Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 01:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Alaca 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Karar duruşması, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Sanık Şevin Alaca, Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, uzaktan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Mahkeme heyeti, sanık Alaca'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanık hakkında isnat edilen suça ilişkin delillerin toplanmış olması, tutuklamanın bir tedbir oluşu, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olması dikkate alınarak Alaca'nın tahliyesine karar verdi.
Etiketler: HDP Terör Örgütü
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