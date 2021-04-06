İnegöl ilçesinde oğlunun arıza yapan aracını, başka bir aracın arkasına bağlayarak tamirciye götürmek isteyen B.D., trafikte tehlike saçtı.

Ana cadde üzerinde sağa sola savrulan sürücüsüz araç, cadde üzerinde seyreden diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Trafik yoğunluğunun az olması, olası bir faciayı önledi.

Aracın halatla çekildiği anların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Aracın sürücüsü olduğu tespit edilen B.D'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve tehlikeli şekilde şerit değiştirme suçundan 1483 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu 179-2 maddesince trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan adli işlem yapıldı.