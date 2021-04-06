Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 23:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Arıza yapan aracı halatla çeken sürücüye ceza
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da oğlunun arıza yapan aracını tamire götürmek isteyen bir kişi, otomobili başka bir araca bağladığı halatla çekmeye çalıştı. Sağa sola savrulan araçla trafiği tehlikeye atan kişiye 1483 lira para cezası uygulandı.
İnegöl ilçesinde oğlunun arıza yapan aracını, başka bir aracın arkasına bağlayarak tamirciye götürmek isteyen B.D., trafikte tehlike saçtı.
Ana cadde üzerinde sağa sola savrulan sürücüsüz araç, cadde üzerinde seyreden diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Trafik yoğunluğunun az olması, olası bir faciayı önledi.
Aracın halatla çekildiği anların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Aracın sürücüsü olduğu tespit edilen B.D'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve tehlikeli şekilde şerit değiştirme suçundan 1483 lira para cezası uyguladı.
Ayrıca Türk Ceza Kanunu 179-2 maddesince trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan adli işlem yapıldı.
Son Haberler
- 01:26
- 00:50
- 00:40
- 00:52
- 00:41
Sıradaki Haber
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz