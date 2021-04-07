Alaşehir ilçesi Sümer Oral Caddesi Yıldırım Beyazıt Parkı'nda anneannesi ile birlikte oyun oynayan 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş'a, nerden atıldığı belli olmayan yorgun mermi isabet etti.

Başından yaralanan Dikilitaş, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Dikilitaş'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.