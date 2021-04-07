Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 01:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 yaşındaki çocuk "yorgun mermi" sebebiyle yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da parkta oynayan küçük bir çocuğun başına yorgun mermi isabet etti. Hayati tehlikesinin bulunmayan çocuğun başındaki mermi ameliyatla alınacak.
Alaşehir ilçesi Sümer Oral Caddesi Yıldırım Beyazıt Parkı'nda anneannesi ile birlikte oyun oynayan 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş'a, nerden atıldığı belli olmayan yorgun mermi isabet etti.
Başından yaralanan Dikilitaş, hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Dikilitaş'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber
Arıza yapan aracı halatla çeken sürücüye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz