Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta ahşap evde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Tokat'ta tek katlı ahşap evi bir anda alevler sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, evde maddi hasar oluştu.
Büyük Beybağı Mahallesi 21. Sokak'ta Hüseyin Mert'e ait tek katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tek katlı ahşap evde hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
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