Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 8 gözaltı
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon düzenlendi, 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri El Kaide ile DEAŞ saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, belirlenen birçok adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.
Etiketler: DEAŞ El Kaide Terör Örgütü Terörle Mücadele
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