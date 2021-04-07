Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 03:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 4 katlı binada yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Güngören'de 4 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken daire kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Güngören Zeynep Kâmil Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katındaki daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Daire kullanılamaz hale geldi
Olay yerine giden sağlık ekipleri yangından etkilenen 3 kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası daire kullanılmaz hale geldi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırırken, soruşturma sürüyor.
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