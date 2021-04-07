Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 08:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzensiz göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan ve içinde 8 düzensiz göçmenin olduğu tekne sürüklenerek batmaya başladı. Göçmenlerin yardımına, Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
Ayvalık’ın Altınova Mahallesi kıyılarından açılan Afrikalı 8 düzensiz göçmenin içinde oldukları fiber tekne su almaya başladı.
Düzensiz göçmenler, bir süre sonra teknenin sürüklenmeye başlamasıyla Sahil Güvenlik birimlerini arayarak yardım talebinde bulundu.
Kısa sürede göçmenlerin yerini tespit eden Sahil Güvenlik botu sığınmacıları kurtardı.
Cunda Adası’na götürülen 8 düzensiz göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından insani yardım yapıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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