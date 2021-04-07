Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 48 düzensiz göçmen ormanda yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin Tastape ile Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı köylerinde ormanlık alanda göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler iki bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakaladı.
3 kişi gözaltına alındı
Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.A, H.K.A. ve O.D. gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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