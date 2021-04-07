Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin Tastape ile Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı köylerinde ormanlık alanda göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler iki bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

3 kişi gözaltına alındı

Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.A, H.K.A. ve O.D. gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.