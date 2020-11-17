Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkların belirlenen ölçü limitlerinin altında avlanmasının önüne geçmek, avlananların ise satışını engellemek için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, balıkçıların karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balık hali ile perakende satış yapılacak yerlerde gece saatlerinden itibaren denetim yaptı. Denetimlerde, üç araçtaki toplam 50 ton hamsiye el koydu.

El konulan balıklar işleme fabrikalarına gönderilirken, nakleden kişilere ise para cezası uygulandı.